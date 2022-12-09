Десятый фестиваль светового искусства «Не темно» будет посвящен 300-летию Екатеринбурга

В Екатеринбурге 24 и 25 декабря пройдет юбилейный фестиваль светового искусства «Не темно», который будет посвящен 300-летию города. Его площадками станут Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского, кинотеатр «Колизей», Литературный квартал, Креативный кластер Л52, лицей имени Дягилева, кофейня Loza.

Свои работы на фестивале представят более 35 участников. Среди них: Виктор Поляков, Анна Снегина, Анастасия Пищугина, Екатерина Поединщикова, Рома Инк, Горе Егор, 357Ural, Анастасия Крохалева, Анна Щапова, Павел Васильев, Игорь Маратканов, Татьяна и Денис Трачевские. Около 20 работ будут сделаны специально для фестиваля и впервые будут показаны в Екатеринбурге. Часть работ останется на улицах города до конца январских каникул.

Фестиваль «Не темно» — ежегодный художественный проект, посвященный световому искусству. Проходит в Екатеринбурге в ближайшие выходные к самой длинной ночи в году.

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Елена Медведева