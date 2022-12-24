«Трактор» уступил «Динамо» в гостевом матче

Челябинский «Трактор» проиграл московскому «Динамо» со счетом 3:4 в гостевом матче. По итогам 43 игр «черно-белые» заработали 38 очков.

Счет в матче на восьмой минуте открыл форвард «Динамо» Александр Скоренов. Ответную шайбу забросил Тему Пулккинен. К завершению первого периода челябинцев вывел вперед Алексей Бывальцев. Во втором отрезке счет сравнял Андрей Миронов. Успешными бросками также отличились Никита Сошников и Егор Мартынов.

Основное время игры завершилось вничью. Победу «динамовцам» в овертайме принес Андрей Миронов.