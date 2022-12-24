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Коммерсантъ FM
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На юге Москвы полностью сгорел рейсовый автобус

В Новомосковском административном округе Москвы горел автобус без пассажиров. Возгорание произошло в 16:27 в Щербинке, на ул. Новостроевская, д. 6, пострадавших нет, сообщает столичный дептранс.

Движение в районе инцидента вскоре было восстановлено, ранее в связи с инцидентом оно было затруднено. Горел автобус коммерческого перевозчика ООО «Таксомоторный парк №20», в момент возгорания пассажиров в салоне не было.

На место прибыли оперативные службы, подробности происшествия выясняются, отмечает дептранс.

Мария Федотова

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