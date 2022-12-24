Сотрудницу Роспотребнадзора Югры обвинили в получении взятки

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре сотруднице регионального управления Роспотребнадзора предъявили обвинение в неоднократном получении взятки с применением вымогательства. В настоящее время обвиняемая содержится под стражей, сообщила пресс-служба СКР по ХМАО–Югре.

Установлено, что в период с 2015 года по август 2021 года сотрудница регионального Роспотребнадзора неоднократно получала от предпринимателей взятки за освобождение от ответственности за допущенные нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

На основании доказательств ей предъявили обвинение в совершении четырех преступлений по п. «б» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное с вымогательством), а также преступления по ч.1 ст. 167 УК РФ (воспрепятствование предпринимательской деятельности). Уголовное дело будет направлено прокурору для изучения и утверждения обвинительного заключения.

Напомним, это не первый случай обвинения сотрудников Роспотребнадзора во взятке. На Кубани будут судить группу сотрудников краевого управления Роспотребнадзора, которые, по версии следствия, получили в виде взяток от владельцев заведений общепита, а также от руководства рынков 470 тыс. руб.

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Диана Сунагатуллина