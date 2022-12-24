Кадыров проведет прямую линию 29 декабря

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров проведет прямую линию с жителями Чечни и журналистами 29 декабря. Как сообщается в Telegram-канале телеканала «Грозный», прямая линия с главой Чечни проводится ежегодно.

«Спецоперация на Украине, внутренняя и внешняя политика, перспективы развития страны и региона, решение вопросов населения. Все это и многое другое — вечером 29 декабря в эфире и социальных сетях ЧГТРК "Грозный"»,— сообщил телеканал «Грозный».

По словам главы Чечни, он проводит аналоги прямой линии Владимира Путина с 2019 года. «Мы всегда стараемся брать пример с нашего президента, который регулярно проводит прямые линии с народом»,— говорил он. В 2021 году Рамзан Кадыров говорил, что за это время удалось решить более 6,3 тыс. проблем жителей. Кроме того, глава республики регулярно проводит прямые эфиры в социальных сетях.

В 2021 году Владимир Путин рекомендовал губернаторам проводить свои прямые линии, чтобы главы регионов имели возможность «прислушаться к мнению граждан».

Анастасия Ларина