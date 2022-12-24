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Три человека погибли и пять пострадали в аварии у Мызинского моста

В Нижнем Новгороде три легковушки столкнулись с грузовиком вечером 23 декабря на улице Ларина,2А около Мызинского моста. Трое погибли на месте, пятерых госпитализировали, сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным ведомства, водитель Daewoo Nexia не справился с управлением, наехал на отбойный брус и столкнулся с двумя легковушками и грузовиком.

Среди пострадавших есть ребенок ребенок 2019 года рождения. Его в средней степени тяжести доставили в детскую областную больницу с сотрясением головного мозга, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. Остальных госпитализировали в клиническую больницу имени Семашко. У трех женщин диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и переломы, мужчина от госпитализации отказался.

Елена Ковалева

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