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Коммерсантъ FM
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Лукашенко прибыл в подмосковный Центр подготовки космонавтов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по приглашению российской стороны прибыл в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном городке. Он ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов.

В центре господина Лукашенко, как сообщает «Интерфакс», встретили гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

20 декабря в «Роскосмосе» сообщили, что в ЦПК прибыли шесть претенденток на полет в космос от Белоруссии. Как рассказывал ранее глава президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков, господин Лукашенко распорядился, чтобы первым космонавтом, отправившимся на орбиту от Белоруссии, стала девушка.

Подробнее о российско-белорусском космическом проекте — в материале «Ъ» «С широко раскрытыми газами».

Андрей Сапожников

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