Число жертв пожара в приюте для бездомных в Кемерово достигло 22

В результате пожара в приюте для бездомных в Кемерово погибли 22 человека, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Ранее сообщалось о 20 погибших. В тяжелом состоянии находились двое пострадавших. На место пожара вылетела оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с заместителями министра Ильей Денисовыми и Анатолием Супруновским, а также криминалисты центрального аппарата СКР.

«По последним данным, в ходе осмотра места происшествия обнаружены останки еще двух человек. Количество погибших увеличилось до 22 человек. Еще шесть пострадали, двое из них — с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии»,— говорится в сообщении Следственного комитета в Telegaram. В ведомстве подтвердили, что в доме размещался приют для бездомных.

Следственный комитет возбудил против 31-летнего местного жителя, владевшего приютом, уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ). Сейчас с мужчиной проводят следственные действия. Газета «Известия» сообщает, что владельцем приюта был 31-летний пастор евангельской церкви Андрей Смирнов.

Дом сдавала в аренду местная жительница. С ней также работают сотрудники правоохранительных органов.

Следствие установило, что помощь бездомным осуществлялась без заключения необходимых договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности. По данным СКР, дом обогревался угольным котлом. Накануне произошедшего жильцы сообщили владельцу приюта, что котел неисправен, но его так и не отремонтировали. В МЧС утверждают, что инспектор пытался проверить приют в Кемерово за две недели до трагедии, но его не пустили.

Пожар начался ночью, около 3:30 по местному времени (23:30 мск). Его удалось потушить только спустя семь часов.

Анастасия Ларина