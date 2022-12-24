Оргкомитет «Пермь-300» анонсировал флагманские события праздничной программы в честь юбилея города

В год празднования 300-летия Перми в городе запланировано 19 флагманских событий. Как сообщила на заключительном в этом году заседании федерального оргкомитета «Пермь-300» замруководителя одноименного регионального оргкомитета Наталья Галкина, в их число вошли локальные и федеральные мероприятия, которые станут драйверами развития города и региона. В частности, к таким мероприятиям относятся уже начавшаяся выставка-ярмарка «Пермский книжный фестиваль», финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», окружной фестиваль «Театральное Приволжье», международный Дягилевский фестиваль, летний кубок КВН, фестиваль документального кино «Флаэртиана».

Член регионального оргкомитета Гавриил Гордеев рассказал о еще одном флагманском проекте с рабочим названием «Оружие Победы». В рамках него в День города, 12 июня, планируется торжественное открытие масштабной экспозиции, посвященной истории, достижениям и будущему предприятий военно-промышленного комплекса Перми и Пермского края.

Также запланировано более 300 сопровождающих мероприятий: выставки, фестивали, конкурсы в сфере культуры, искусства, спорта, популяризации наследия, патриотического воспитания. Кроме того, ожидаются события, презентующие потенциал и культурное наследие Пермского края в других городах — выставочные проекты пермских музеев в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, а также гастроли пермских театров на главных российских площадках.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что программа разнообразная и делает акценты на развитии спорта, культуры и патриотизма. «Много амбициозных проектов, но мы все готовы их реализовать — все реально»,— считает господин Махонин.