Московская компания разработает проект расширения улицы Линейная в Челябинске

Подвели итоги аукциона по выбору подрядчика для разработки проекта расширения дороги по улице Линейная в Челябинске. Работы за 17,6 млн руб. предложило выполнить ООО «Инвест групп» из Москвы. По итогам торгов начальная цена снизилась почти в два раза — на 17,2 млн руб.

Улица Линейная располагается между проспектом Ленина и улицей Самохина, связывает с основной частью города микрорайон Чурилово. Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет разработать проект реконструкции самой дороги, размещения на ней велодорожек, тротуаров, наружного освещения, ливневок и элементов озеленения. Ширина пешеходной части тротуара составит не менее 3 м, ширина велодорожек — от 2 м. Разработать проект нужно будет до 5 декабря 2024 года.