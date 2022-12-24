Проекты Сарапула и Воткинска победили во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды

Программы благоустройства Сарапула и Воткинска стали победителями VII всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, проекты «Ритм леса» и «Сарапульские острова» получат федеральные средства для реализации своих мероприятий.

В Воткинске будут благоустраивать территорию Березовского леса. Будет создана сеть замкнутых пешеходных маршрутов от 1 до 6 км, детская и спортивная площадки, барбекю-зона и спуск к воде с зоной отдыха. Также появится лыжная база и лыжероллерная трасса.

Помимо этого, результаты работы руководства Воткинска и республики по созданию комфортной городской среды за последние годы положительно оценил председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Он пообещал оказать поддержку в комплексном благоустройстве города, включающего в себя обновление тротуаров, ведущих к социальным объектам. «Сделаем все, чтобы Воткинск стал благоустроенным»,— сказал господин Володин.

Кроме того, протяженный маршрут вдоль воды будут реализовывать в Сарапуле. Тематические зоны будут включать в себя музейные экспозиции, павильон для чаепития, кинозал, лекторий и сцену. Появятся площадки для воркаута, волейболистов и детей. Помимо этого проложат вело-беговую дорожку и создадут скейт-парк.

Глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил команды Сарапула и Воткинска за достойную подготовку заявок и поздравил жителей с победой. «Год за годом наши города становятся все более комфортными для жизни. Следующий год станет для нас рекордным. Мы приступим к реализации сразу трех проектов. Я напомню, что в регионе помимо воткинского "Ритма леса" и "Сарапульских островов", чуть раньше победил еще и Глазов с проектом "Культурный квартал"»,— прокомментировал господин Бречалов.