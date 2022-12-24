Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими в Тюменской области

По факту ДТП на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск в Уватском районе, в результате которого погибли четыре человека, следственный отдел ОМВД по Уватскому району возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование уголовного дела взял на контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских, сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, в пятницу, 23 декабря, на 376 км федеральной трассы легковушка Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. В результате аварии водитель Hyundai и трое пассажиров, один из которых 15-летний подросток, погибли на месте. Четвертый пассажир находится в реанимации.

В этот же час другой инцидент произошел на трассе Тюмень-Омск, где в ДТП погиб один человек. На месте аварии было ограничено движение. Ранее тюменское УГИБДД предупреждало об опасной обстановке на региональных дорогах, где из-за резкого ветра и снега плохая видимость.

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Диана Сунагатуллина