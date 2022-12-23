На трассах Тюменской области за час погибли пять человек

За последний час на федеральных трассах в Тюменской области в ДТП погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Так, четыре человека погибли на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе, где столкнулись легковушка Hyundai и грузовик Volvo. В результате погиб водитель и трое пассажиров легковушки. Еще один человек госпитализирован.

Другой инцидент произошел на трассе Тюмень-Омск, где в ДТП погиб один человек. На месте аварии сейчас ограничено движение — сотрудники ДПС организовали реверсивное движение в обоих направлениях по одной полосе.

Ранее тюменское УГИБДД предупреждало об опасной обстановке на региональных дорогах, где из-за резкого ветра и снега плохая видимость.

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