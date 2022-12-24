На спецоперации погиб 22-летний военный из Свердловской области

В ходе специальной военной операции на Украине при исполнении воинского долга погиб житель Ивдельского городского округа (Свердловская область) Максим Воронцов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ивдельского городского округа. Церемония прощания с погибшим состоялась в пятницу, 23 декабря.

«От имени всех жителей Ивдельского городского округа выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Скорбим вместе с вами»,— написали в мэрии.

По данным е1.ru, Максиму Воронцову было 22 года. Он родился в городе Шахунья Нижегородской области. После переезда в Ивдель, он окончил девять классов в школе № 7. На следующий год его призвали в армию, где он служил монтажником и бульдозеристом. Погиб Максим Воронцов 2 декабря 2022 года. У него осталась мать и сестра.

Также 23 декабря в Свердловской области простились с погибшим на спецоперации военнослужащим из Каменского ГО. Он погиб на 44 году жизни. У него остались жена и сын.

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Диана Сунагатуллина