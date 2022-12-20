На Украине погиб 43-летний военный из Каменска-Уральского

В ходе военной спецоперации на Украине 16 ноября погиб 43-летний военнослужащий из Каменского ГО Алексей Кандаков, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе администрации Каменска-Уральского. Похороны военного пройдут 23 декабря. У погибшего остались жена и сын.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. По данным министра обороны Сергея Шойгу, которые он озвучил в конце сентября, во время спецоперации на Украине погибли 5937 российских военных.

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