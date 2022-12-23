Столтенберг заявил о желании России заморозить конфликт для новой атаки

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия рассчитывает заморозить конфликт, чтобы позволить перегруппироваться ВС и начать новую атаку. Об этом господин Столтенберг написал в колонке для Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Michele Tantussi, Reuters Йенс Столтенберг

Фото: Michele Tantussi, Reuters

На это, по мнению генсека НАТО, указывают частичная мобилизация и попытки «получить вооружение у таких стран, как Иран». «Россия надеется заморозить войну, чтобы позволить своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление»,— пишет Йенс Столтенберг, отметив, что сейчас российское руководство «не проявляет признаков стремления к настоящему миру».

О том, что Россия получила иранские беспилотники, ранее сообщали СМИ, в Кремле эту информацию не подтвердили.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова