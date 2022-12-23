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Коммерсантъ FM
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Власти Брянской области направили на выплаты компенсаций от обстрелов свыше 100 млн рублей

Пострадавшим от обстрелов Брянской области после начала военной операции регион выплатил свыше 100 млн руб. в качестве компенсации. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

После начала военной операции ВС РФ на Украине в регионе погибли четыре человека, 18 были ранены и 22 пострадали, сообщил господин Богомаз. По его словам, обстрелы региона со стороны украинской армии повредили 288 домовладений, построек и машин. Семь частных домов были полностью уничтожены, сейчас идет восстановление жилья, добавил губернатор. Он оценил обстановку в области как «довольно спокойную», однако жители «испытывают моральное напряжение».

Брянский губернатор сообщает о регулярных обстрелах в своем Telegram-канале. Например, 30 ноября в результате обстрела ВСУ территории Суземского района в поселке Суземка было нарушено электроснабжение. Ночью 13 декабря ВСУ произвели обстрел территории города Клинцы. 20 декабря ВСУ произвели обстрел территории Суземского района. Тогда в результате обстрела были повреждены железнодорожные пути.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

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