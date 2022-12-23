Генпрокуратуру США призвали проверить Snapchat в связи с продажами фентанила

Американская НКО — Национальный совет по борьбе с преступностью — направила письмо генеральному прокурору США Меррику Гарланду с призывом провести расследование в отношении популярной социальной платформы Snapchat. Как утверждают представители НКО, Snapchat используется наркодилерами для продажи мощного опиоидного анальгетика фентанила. А поскольку эта соцсеть очень популярна среди подростков, они зачастую становятся жертвами передозировок. Об этом пишет The Associated Press.

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 2021 году в США 107,6 тыс. человек умерли из-за передозировки лекарственных препаратов — это на 15% больше, чем в 2020-м, и в целом рекорд за 20 лет наблюдений. Большая часть смертей — более 70% — связана с передозировкой различных опиоидов, в первую очередь фентанила. В подростковой возрастной группе (10–19 лет) число смертельных случаев в период с 2019 по 2021 год выросло на 109%. В 84% случаев смерть подростка была вызвана фентанилом.

Представители НКО отмечают, что наркодилеры предпочитают продавать опиоиды через Snapchat, поскольку эта соцсеть использует технологии шифрования и исчезающие сообщения, что затрудняет отслеживание преступников полицией. В материнской компании Snap сообщают, что прикладывают значительные усилия к тому, чтобы повысить безопасность соцсети, и доля жалоб пользователей на появление сообщений о продаже наркотиков в Snapchat сократилась за последний год с 23% до 3,3% от всех жалоб. В Snap заверили, что они борются с наркодилерами и сотрудничают с полицией в проведении расследований.

Алена Миклашевская