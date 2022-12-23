Голикова поручила проработать длительную помощь наркозависимым детям

Минпросвещения подготовит предложения о длительной помощи наркозависимым детям, соответствующее поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова. В рамках поручения министерство доработает единую методику социально-психологического тестирования обучающихся на наркотики, а также займется вопросом подготовки учителей по вопросу профилактики зависимостей. Также к разработке помощи наркозависимым подключат Минздрав и медицинский центр имени Сербского.

«Минпросвещения России при участии Минздрава России проработать и представить в совет предложения о возможности организации оказания длительной помощи в специализированных центрах наркозависимым детям, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и организации в рамках реабилитации образовательного процесса для этих детей»,— говорится в протоколе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере (цитата по «РИА Новости»).

В рамках поручения:

Минздрав проконтролирует создание единого интернет-ресурса по первичной профилактике потребления психоактивных веществ среди молодежи;

Минздрав, Минтруд и НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского подготовят предложения о разработке обучающих модулей для соцработников по работе с алкоголиками и наркоманами.

Согласно приказу Минздрава от 2014 года, тестированию подлежат учащиеся с возраста 13 лет. При этом до достижения ребенком 15-летнего возраста обязательно письменное согласие родителей. Сама процедура носит добровольный характер, и любой несовершеннолетний может отказаться от ее прохождения.

Согласно статистике от середины 2021 года, которую приводит издание Narkonet.info, за последние десять лет число взрослых наркоманов увеличилось в 8 раз, подростков — в 18 раз, детей — в 24,3 раза.

Мария Федотова