Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Голикова поручила разработать запрет на продажу энергетиков подросткам на всей территории РФ

Правительство России совместно с Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства (орган РПЦ) проработают введение запрета на продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним во всех субъектах Российской Федерации. По поручению вице-премьера Татьяны Голиковой Минздрав и Минпромторг также проработают предложение об ограничении максимального объема тары энергетических напитков до 0,5 л.

«Минпромторгу России совместно с Минздравом… и при участии иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти… с учетом регионального опыта проработать вопрос о введении запрета на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, размещении на таре продукта соответствующей маркировки»,— цитирует ТАСС протокол заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Инициатива о полном запрете продажи энергетиков несовершеннолетним была впервые предложена председателем Патриаршей комиссии Федором Лукьяновым 9 декабря. По его мнению, доступность энергетиков формирует представление о них как о «безобидном явлении». 10 декабря госпожа Голикова предложила рассмотреть инициативу РПЦ Минздраву.

Андрей Сапожников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...