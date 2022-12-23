Голикова поручила разработать запрет на продажу энергетиков подросткам на всей территории РФ

Правительство России совместно с Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства (орган РПЦ) проработают введение запрета на продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним во всех субъектах Российской Федерации. По поручению вице-премьера Татьяны Голиковой Минздрав и Минпромторг также проработают предложение об ограничении максимального объема тары энергетических напитков до 0,5 л.

«Минпромторгу России совместно с Минздравом… и при участии иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти… с учетом регионального опыта проработать вопрос о введении запрета на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, размещении на таре продукта соответствующей маркировки»,— цитирует ТАСС протокол заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Инициатива о полном запрете продажи энергетиков несовершеннолетним была впервые предложена председателем Патриаршей комиссии Федором Лукьяновым 9 декабря. По его мнению, доступность энергетиков формирует представление о них как о «безобидном явлении». 10 декабря госпожа Голикова предложила рассмотреть инициативу РПЦ Минздраву.

Андрей Сапожников