Музыка их связала

Целый ряд проектов по поддержке классической музыки и талантливых музыкантов планируется реализовать в рамках партнерского соглашения, заключенного 23 декабря между Московской государственной консерваторией имени П. И. Чайковского и автомобильным брендом Exeed.
Виталий Катков, проректор по концертной деятельности Московской консерватории, Геннадий Баранов, директор Exeed Cars Rus, Александр Соколов, ректор Московской консерватории, Наталья Кобец, начальник финансового управления Московской консерватории
Фото: Exeed
Первым из этих проектов станет приобретение для фондов консерватории редких музыкальных инструментов — клавесина для факультета старинной и современной музыки и орган-позитива, который будет задействован не только в образовательном процессе, но и на концертах как в залах консерватории, так и на выездных мероприятиях.
Также в 2023 году будет учрежден конкурс на специальную именную премию бренда Exeed для студентов консерватории по специальностям фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты и вокал. Призовой фонд конкурса составит более одного миллиона рублей.
Кроме этого в рамках программ лояльности клиенты бренда Exeed будут иметь возможность посещать концерты, проходящие в залах консерватории. Также планируется создание нескольких образовательных программ, в рамках которых можно будет начать знакомство с классической музыкой или же еще больше развить свои знания в этой области.