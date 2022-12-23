Музыка их связала

Целый ряд проектов по поддержке классической музыки и талантливых музыкантов планируется реализовать в рамках партнерского соглашения, заключенного 23 декабря между Московской государственной консерваторией имени П. И. Чайковского и автомобильным брендом Exeed.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Катков, проректор по концертной деятельности Московской консерватории, Геннадий Баранов, директор Exeed Cars Rus, Александр Соколов, ректор Московской консерватории, Наталья Кобец, начальник финансового управления Московской консерватории

Фото: Exeed Виталий Катков, проректор по концертной деятельности Московской консерватории, Геннадий Баранов, директор Exeed Cars Rus, Александр Соколов, ректор Московской консерватории, Наталья Кобец, начальник финансового управления Московской консерватории

Фото: Exeed

Первым из этих проектов станет приобретение для фондов консерватории редких музыкальных инструментов — клавесина для факультета старинной и современной музыки и орган-позитива, который будет задействован не только в образовательном процессе, но и на концертах как в залах консерватории, так и на выездных мероприятиях.

Также в 2023 году будет учрежден конкурс на специальную именную премию бренда Exeed для студентов консерватории по специальностям фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты и вокал. Призовой фонд конкурса составит более одного миллиона рублей.

Кроме этого в рамках программ лояльности клиенты бренда Exeed будут иметь возможность посещать концерты, проходящие в залах консерватории. Также планируется создание нескольких образовательных программ, в рамках которых можно будет начать знакомство с классической музыкой или же еще больше развить свои знания в этой области.

Анна Килимник