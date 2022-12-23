Клишас напомнил Татарстану о необходимости в срок переименовать должность президента

Сенатор Андрей Клишас прокомментировал решение госсовета Татарстана переименовать должность президента республики в «главу» только после окончания срока действующего руководителя Рустама Минниханова. Андрей Клишас подчеркнул, что Татарстан должен выполнить положение федерального закона о переименовании руководителя субъекта РФ в установленный срок.

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Андрей Клишас

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Татарстан должен выполнять положения Федерального закона точно в установленный срок, это касается всех положений федерального законодательства, в том числе и наименования высшего должностного лица Республики. Думаю, что в Казани будет принято правильное и мудрое решение»,— написал Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Согласно принятому сегодня, 23 декабря, региональным парламентом закону, должность президента республики переименуют в «главу — раиса Татарстана» (с арабского — председатель, начальник). Однако изменения вступят в силу только после следующих выборов, которые пройдут в 2025 году. Татарстан остается последним субъектом федерации, руководитель которого именуется президентом.

Закон о публичной власти вступил в силу 1 июня. В нем, в частности, вводится положение, согласно которому руководитель субъекта РФ может именоваться главой, губернатором, мэром, но не президентом, поскольку это должность главы государства. Отдельные положения этого закона должны вступить в силу с 1 января 2023 года.

Лусине Баласян