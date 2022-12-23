Sky News опубликовал спутниковые снимки обесточенного Киева

Последствия веерных отключений электроэнергии на Украине, спровоцированных ударами по энергетической инфраструктуре, зафиксированы на предоставленных Sky News спутниковых снимках. Телеканал опубликовал две фотографии Киева со спутников, сделанные в январе (до начала боевых действий) и ноябре.

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18 ноября, после возобновления Россией ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, президент страны Владимир Зеленский заявил о 10 млн остающихся без электроэнергии украинцах. На прошлой неделе он сообщил, что 6 млн жителей Украины вновь получили доступ к электроснабжению.

Андрей Сапожников