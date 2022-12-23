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Коммерсантъ FM
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Sky News опубликовал спутниковые снимки обесточенного Киева

Фотофакт

Последствия веерных отключений электроэнергии на Украине, спровоцированных ударами по энергетической инфраструктуре, зафиксированы на предоставленных Sky News спутниковых снимках. Телеканал опубликовал две фотографии Киева со спутников, сделанные в январе (до начала боевых действий) и ноябре.

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Спутниковый снимок Киева в январе 2022

Спутниковый снимок Киева в январе 2022

Фото: Sky News

Спутниковый снимок Киева в ноябре 2022

Спутниковый снимок Киева в ноябре 2022

Фото: Sky News

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Спутниковый снимок Киева в январе 2022

Фото: Sky News

Спутниковый снимок Киева в ноябре 2022

Фото: Sky News

18 ноября, после возобновления Россией ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, президент страны Владимир Зеленский заявил о 10 млн остающихся без электроэнергии украинцах. На прошлой неделе он сообщил, что 6 млн жителей Украины вновь получили доступ к электроснабжению.

Андрей Сапожников

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