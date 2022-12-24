Часовые коллекционеры и ритейлер AllTime объединились ради музея

В столице произошло выдающееся событие: открылся Музей времени и часов. Нельзя сказать, что подобных учреждений в стране раньше вовсе не было: старожилы помнят собрание часов Московского политехнического музея, который, как известно, уже десять лет закрыт на ремонт (настолько капитальный, что даже страшно представить). Тем более отрадно, что новый музей открыт усилиями частной компании — часового и ювелирного ритейлера AllTime, а основу его экспозиции составляют предметы из частных коллекций, предоставленные фондом «Часовое наследие» — юрлицом Российского клуба коллекционеров часов.

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Стартовая экспозиция (предполагается, что она будет периодически обновляться) посвящена отечественным часовым традициям. Среди наиболее редких экспонатов — карманные часы, изготовленные в 1794 году одним из первых часовых производств Российской империи — фабрикой Петра Нордштейна; часы, целиком выполненные из дерева резчиком Михаилом Бронниковым; часы торговых домов Павла Буре, Генри Мозера, Вильяма Габю и других компаний, чьи имена были прекрасно известны всем подданным империи в конце XIX — начале XX веков. Очень разнообразно представлены часы советского периода. Наряду с массовой продукцией таких марок, как «Полет», «Слава», «Ракета», «Восток», «Заря», «Чайка», «Молния», «Агат», ЗИМ, «Электроника», присутствуют и раритеты вроде первого советского наручного хронографа НЧ-С «Генеральский», выпускавшегося накануне Великой Отечественной войны для высшего комсостава, и самых сложных часов советского производства — автоматических «Ракета 3031» с двойным календарем, будильником и водозащитой до 200 м. Современный период представлен значимыми моделями единственной российской мануфактуры высокого часового искусства Konstantin Chaykin. В общем экспозиция масштабная и интересная, заслуживающая обстоятельного рассказа, который «Коммерсантъ Стиль» предложит вам в наступающем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы, изготовленные в 1794 году фабрикой Петра Нордштейна - одним из первых часовых производств, учрежденных по указу Екатерины II. Фото: Музей времени и часов Бронников Михаил Семенович (часовой мастер, резчик по дереву), город Вятка. Деревянные карманные часы. Вторая половина XIX века. Фото: Музей времени и часов Павелъ Буре - Золотые часы из кабинета Его Императорского Величества на подчаснике - конец XIX - начало XX веков. Фото: Музей времени и часов Хронограф НЧ-С «Генеральский» - первый наручный хронограф производства СССР - 1938 год. Фото: Музей времени и часов Ракета 3032 - Самые сложные часы СССР - с двойным календарем, будильником и водозащитой до 200 метров - середина 1970 годов. Фото: Музей времени и часов Следующая фотография 1 / 5 Часы, изготовленные в 1794 году фабрикой Петра Нордштейна - одним из первых часовых производств, учрежденных по указу Екатерины II. Фото: Музей времени и часов Бронников Михаил Семенович (часовой мастер, резчик по дереву), город Вятка. Деревянные карманные часы. Вторая половина XIX века. Фото: Музей времени и часов Павелъ Буре - Золотые часы из кабинета Его Императорского Величества на подчаснике - конец XIX - начало XX веков. Фото: Музей времени и часов Хронограф НЧ-С «Генеральский» - первый наручный хронограф производства СССР - 1938 год. Фото: Музей времени и часов Ракета 3032 - Самые сложные часы СССР - с двойным календарем, будильником и водозащитой до 200 метров - середина 1970 годов. Фото: Музей времени и часов

Пока же добавим, что находящийся на третьем этаже огромного флагманского магазина AllTime на Русаковской улице , дом 1 Музей времени и часов, во-первых, доступен для посещения ежедневно и безвозмездно, во-вторых, сами коллекционеры, включая директора музея и президента Российского клуба коллекционеров часов Леонида Европейцева, проводят для гостей чрезвычайно познавательные и эмоциональные экскурсии.