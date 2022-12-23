«Победа» возобновила полеты в Армению

Лоукостер «Победа» (входит в «Аэрофлот») возобновил регулярные рейсы в Армению по маршруту Москва—Гюмри. Первый рейс состоялся сегодня, 23 декабря.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе «Победы», полеты по этому маршруту будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта Внуково. Это третья страна, куда «Победа» выполняет международные рейсы. Сейчас авиакомпания также летает в Белоруссию и Турцию. С января лоукостер начнет выполнять регулярные рейсы в ОАЭ.

«Победа» приостановила рейсы по всем международным направлениям в марте, после начала военной операции на Украине и последовавших за этим антироссийских санкций.