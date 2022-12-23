Два корпуса больницы Екатеринбурга отдали для лечение больных ОРВИ

Первый и второй корпусы стационаров Центральной городской клинической больницы №6 в Екатеринбурге отдали для оказания медицинской помощи больным ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями, сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Такое решение принято в связи с существующей эпидемиологической ситуацией, связанной с ростом заболеваемость ОРВИ и гриппом. Пациентов, которые ранее находились на лечении в этих корпусах, выписали или перевели в другие медицинские организации.

Напомним, в Свердловской области из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, увеличилась нагрузка на службу скорой медицинской помощи (ГБУЗ СО «ССМП»). Так, за последние две недели среднесуточное количество обращений на станцию скорой медицинской помощи увеличилось минимум на 45%, а количество выполняемых вызовов — на 34%.

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Диана Сунагатуллина