Сергей Шойгу возложил цветы к памятнику оружейника Михаила Калашникова в Ижевске

Министр обороны России Сергей Шойгу, прибывши в столицу Удмуртии с рабочим визитом, возложил цветы к бюсту ижевскому конструктору-оружейнику Михаилу Калашникову в Сквере Победы. Об этом во «ВКонтакте» рассказал глава региона Александр Бречалов. Сегодня исполнилось девять лет со дня смерти оружейника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Александр Бречалов Фото: vk.com, Александр Бречалов

Напомним, в рамках рабочего визита Сергей Шойгу в сопровождении главы посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса «Калашников», где проверил выполнение гособоронзаказа. Министру обороны РФ показали новейшие модели автоматов и снайперских винтовок, а также высокоточные боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы.