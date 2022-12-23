Шойгу: гособоронзаказ по линии концерна «Калашников» из Удмуртии значительно увеличат в 2023 году

В 2023 году объем гособоронзаказа по линии концерна «Калашников» из Удмуртии «будет значительно увеличен». Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, прибывший в Ижевск с рабочим визитом, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Сергей Шойгу в сопровождении главы Удмуртии Александр Бречалова посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса «Калашников», где проверил выполнение гособоронзаказа. Министру обороны России показали новейшие модели автоматов и снайперских винтовок, а также высокоточные боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы.

Как отметил руководитель концерна Владимир Лепин, предприятия концерна «Калашников» выполнили гособоронзаказ этого года в полном объеме как по стрелковому вооружению, так и по высокоточным боеприпасам.