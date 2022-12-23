Суд приостановил решение думы Алапаевска об отставке мэра

Городской суд Алапаевска признал незаконным решение городской думы о досрочной отставке мэра Сайгида Билалова, сообщил он «Ъ-Урал». При этом депутаты думы могут оспорить постановление в Свердловском областном суде, от решения которого будет зависеть нахождение господина Билалова на посту главы города.

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«Суд приостановил решение гордумы, а 29 декабря примет уже официальное решение по его отмене. Но, как мне донесли, дума поняла, что неправильно поступила и постарается отменить свое решение до того, как это сделает суд», — заявил Сайгид Билалов.

Решение о досрочном прекращении полномочий Сайгида Билалова гордума Алапаевска приняла накануне, 22 декабря. Депатутаы объяснили это тем, что Сайгид Билалов в течение трех и более месяцев не выполнял обязанности по решению вопросов местного значения. В частности, не исполнил решения суда по водоснабжению поселка Нейво-Шайтанский, строительству очистных сооружений в поселке Асбестовский и строительству тротуара в деревне Алапаиха.

«Как дума может говорить, что я не работал три месяца? Если бы это было так, губернатор меня давно уволил бы. Да, я уходил на больничный на 10 дней и на 20 дней в отпуск, но месяц — не три», — отметил мэр.

Впрочем, источники «Ъ-Урал» заявляют, что это могут быть только формальные причины, поскольку конфликт между депутатами и мэром существует уже давно, и в новом созыве у главы мало союзников.

Подробнее об отставке мэра Алапаевска — в материале «Ъ-Урал» «Депутаты велели отставиться».

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