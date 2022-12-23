В свердловское ГУФСИН не поступало обращений женщин-заключенных с просьбой отправиться на СВО

В ГУФСИН по Свердловской области заявили, что женщины, которые отбывают наказание в исправительной колонии №6 (Нижний Тагил), не обращались к руководству учреждения с просьбой отправить их добровольцами на специальную военную операцию на Украине. Об этом «Ъ-Урал» рассказали в пресс-службе ГУФСИН. Ранее около 20-25 женщин-заключенных написали письмо депутату законодательного собрания Свердловской области Вячеславу Вегнеру о желании отправиться в зону СВО.

Как депутат пояснил «Ъ-Урал», они изъявили желание участвовать в спецоперации как санитарки, медсестры, врачи, которые могут оказывать первичную помощь раненым, работать в госпиталях. «Я считаю, что это возможно и необходимо сделать. Это прифронтовая помощь. Есть у человека право: если они хотят участвовать, почему бы им не дать эту возможность? Поэтому я и обратился со своей стороны к Евгению Пригожину»,— отметил господин Вегнер.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин согласился с мнением депутата. В ответном письме он написал, что женщин-заключенных можно отправлять на фронт не только как медсестер и связистов, но и в составе диверсионных групп и снайперских пар. «Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю, дожмем»,— отметил он.

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Диана Сунагатуллина