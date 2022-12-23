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Власти Крыма предложили продлить льготные программы поддержки туротрасли на 2023 год

Власти Крыма предложили федеральному центру продлить льготные программы поддержки курортной сферы на 2023 год. Инициатива касается в том числе туристического кешбэка, сообщает ТАСС со ссылкой на министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.

«Обсуждаем сейчас с федеральным центром, программы эти должны быть сохранены в 2023 году. Причем мы претендуем на повышенный кешбэк, учитывая ситуацию, в которой находится Крым, с ограничением авиасообщения, прежде всего», - отметил Вадим Волченко.

Он подчеркнул, что многих из тех мер поддержки, которые получил Крым, являются уникальными. Прежде всего, это касается выплаты предприятиям туротрасли, которые смогли сохранить коллективы.

В октябре на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя правительство РФ выделило 1,6 млрд руб. Их до конца года получат 1,5 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей.

Татьяна Ручкина

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