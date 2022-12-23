Совет федерации одобрил частные покупки золотых слитков без НДС

Совет федерации одобрил два закона, которые регулируют сферу драгоценных металлов. Первый снимает НДС при покупке золотых слитков у аффинажных заводов и структур «Гознака». Второй вводит дополнительное требование к художникам-ювелирам в виде опыта работы, а также предусматривает создание специального реестра ювелиров.

Первый закон разрешает гражданам покупать слитки драгоценных металлов без НДС напрямую у аффинажных заводов и структур «Гознака» при условии, что эти слитки остаются в одном их хранилищ (Государственном хранилище ценностей, хранилище ЦБ или банковских хранилищах).

Согласно второму закону, граждане смогут покупать ювелирные изделия стоимостью до 60 тыс. руб. за наличные. Если оплата производится банковской картой, порог стоимости повышается до 400 тыс. руб. Кроме того, физлица смогут сдавать инвестиционные драгоценные металлы в скупку.

Этот закон также дает возможность хозяйственным субъектам самостоятельно арестовывать и списывать доходы драгоценных камней. Кроме того, устанавливаются требования к сдаче физлицами технических изделий из драгоценных металлов, утративших потребительские свойства. Закон также убирает требование вооруженной охраны при перевозке сырья с низким содержанием драгоценных металлов.

2 декабря министр финансов Алексей Моисеев сообщил, что объемы продаж золота населению в 2022 году выросли в десять раз. По мнению министра, этого все равно недостаточно, чтобы заменить сотни миллиардов долларов, которые лежат у россиян «по банкам в огородах».

Подробнее о ситуации на рынке российского золота — в публикации «Ъ» «Золотой стандарт санкций».

Анастасия Ларина