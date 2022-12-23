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РФС согласовал программу развития дошкольного футбола до 2028 года

Программа развития дошкольного футбола, рассчитанная на шесть лет, была принята исполнительным комитетом Российского футбольного союза (РФС). Ее главной целью называется вовлечение детей в спорт, потенциальная аудитория проекта — 7,4 млн воспитанников детских садов.

Среди основных решений РФС в рамках программы:

  • организация занятий по физическому воспитанию в детских садах;
  • организация кружков по футболу во второй половине дня;
  • обучение инструкторов детских садов;
  • поддержка детских садов футбольным инвентарем.

Союз рассчитывает обеспечить маркетинговую поддержку дошкольных инициатив. Исполком также утвердил планы по развитию Юношеской футбольной лиги и реформу компенсационных выплат, положенных воспитавшим профессиональных футболистов спортивным школам и тренерам.

Одним из ключевых элементов комплексной реформы РФС детского футбола назывался пересмотр системы оценки тренеров, а также утверждение для них нового порядка денежных компенсаций и тренерских методик. Основным источником финансирования реформы являются выплаты FIFA по программе развития футбола — с 2018-го по 2022 год.

Россия должна была получить на эти цели $100 млн. По данным газеты «Ведомости», по состоянию на июль 2022 года FIFA должна была перечислить половину этой суммы — относительно второй ее части ясности нет из-за политической ситуации.

Сейчас футбол представлен в 2255 российских образовательных организациях (из 3900). В них игровым видом спорта занимаются более 450 тыс. детей.

Андрей Сапожников

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