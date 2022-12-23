Невский завод электрического транспорта в Петербурге за год выпустил 131 трамвай

Невский завод электрического транспорта в Санкт-Петербурге подвел итоги 2022 года. На предприятии успели изготовить 131 трамвай, который вышел на маршруты в пяти городах – Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Калининграде и Череповце.

Напомним, что Невский завод электрического транспорта является производственной площадкой ООО «ПК Транспортные системы», которое принадлежит АО «Трансмашхолдинг».

«ПК ТС» в 2022 году приступили к выполнению двухлетнего контракта на поставку трамваев для Петербурга. К 30 ноября 2023-го город получит 77 двухсекционных трамваев 71-923М «Богатырь М» и 61 трехсекционный 71-931М «Витязь М».

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