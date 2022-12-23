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У Социального фонда России появился официальный логотип

У нового государственного фонда — Социального фонда России (СФР) — появился официальный логотип, концепцией которого стала «Одна линия». Социальный фонд начнет работу с 1 января 2023 года и объединит функции Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).

Фото: Пенсионный фонд Российской Федерации

Фото: Пенсионный фонд Российской Федерации

Объединение позволит сократить количество бюрократических процедур и упростит механизмы получения услуг, пояснили в ПФР. Логотип и фирменный стиль для СФР разработан креативной командой АНО «Национальные приоритеты». Аббревиатура СФР считывается как буква «ф», символизирующая главный фонд страны, пояснили в АНО.

«Общая концепция фирменного стиля по смыслу представляет не только идею объединения и преемственности компетенций ПФР и ФСС, но и обновления функций и сервисов нового фонда»,— прокомментировал председатель СФР Сергей Чирков. «Аббревиатура Социального фонда России превращается в непрерывную линию — с общей траекторией и зеркальными точками входа и выхода»,— заявила гендиректор «Национальных приоритетов» София Малявина.

Новой структуре присвоен организационно-правовой статус внебюджетного фонда. В качестве его учредителя выступает правительство, в качестве собственника имущества — Российская Федерация. Координировать работу фонда будет Минтруд, в структуре управления появится наблюдательный совет, в который войдут представители работодателей и профсоюзов.

С 1 января 2023 года, когда заработает новый фонд, Минтруд собирается перейти к единой базе при расчете отчислений работодателей на пенсионное и социальное страхование. Также ведомство планирует распространить обязательное социальное страхование на работающих по гражданско-правовым договорам.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Фонд новой социальной ответственности».

Мария Федотова

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