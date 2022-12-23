Около 1,6 тыс. тюменцев направят в войска РФ в ходе осеннего призыва

В рамках осеннего призыва около 1,6 тыс. человек в Тюменской области отправят в вооруженные силы РФ. Об этом рассказал региональный военный комиссар Алексей Куличков.

По его словам, мероприятия призыва выполняются в плановом порядке, несмотря на то, что период призыва был ограничен с трех месяцев до двух. «Досрочно завершили выпуски с образовательных организаций по подготовке водителей. На альтернативную службу по представленным заявкам убыло порядка 10 человек», — добавил господин Куличков.

Он напомнил, что осенний призыв закончится 30 декабря. «Военнослужащие по призыву не попадают в зону проведения СВО, они находятся в воинских частях России, но на присоединенных территориях их нет»,— заверил военный комиссар.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что численность вооруженных сил необходимо довести до 1,5 млн человек, из них почти 700 тыс. — контрактников, в то же время необходимо поднять возраст начала призыва с 18 лет до 21 года, а предельный с 27 лет до 30 лет. Господин Куличков отметил: «Нормативно-правовых актов нет, решение еще не принято. Как только до нас будут доведены какие-либо изменения, мы это объявим».

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Катерина Якушева