Путин проведет совещание с руководством ОПК в Туле

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Тулу сегодня, 23 декабря, встретится с руководителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня президент будет заниматься вопросами обеспечения потребностей вооруженных сил, в первую очередь — принимающих участие в СВО, в вооружениях, военной и специальной технике»,— сообщил господин Песков журналистам.

По его словам, глава государства посетит Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, которое производит высокоточное оружие и различные системы вооружения. Президент осмотрит продукцию, а затем проведет совещание с руководителями организаций ОПК.

Сопровождать главу государства в поездке будет губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он покажет Владимиру Путину региональный ситуационный центр.

Ранее СМИ писали, что президент посетит Свердловскую область — Екатеринбург и Нижний Тагил — однако поездка была отменена.

Дарья Эрозбек