Минсельхоз не поддержал инициативу садоводов Кубани ограничить ввоз импортных яблок и слив

Минсельхоз России рекомендовал кубанским садоводам подготовить пакет документов в качестве обоснования введения необходимости законодательного запрета на ввоз импортных фруктов на территорию РФ в период массового сбора и реализации отечественными производителями плодов сливы с июля по сентябрь и плодов яблони с августа по апрель (документ есть в распоряжении редакции «Ъ-Кубань»).

Письмо стало ответом на обращение генерального директора союза «Садоводы Кубани» Николая Щербакова к Дмитрию Патрушеву. Резолюцию составили по итогам круглого стола «Состояние и перспективы развития промышленного садоводства Юга России», прошедшего в рамках деловой программы 29-й Международной сельскохозяйственной выставки «ЮгАгро 2022». Коллективное обращение подписали 24 руководителя отраслевых союзов и предприятий ЮФО и СКФО.

В резолюции садоводов говорится, что себестоимость произведенной в России плодовой продукции повсеместно увеличивается (за последние три года в среднем на 50%), а цена ее реализации снижается. Участники рынка считают, что такая динамика может привести к катастрофическим последствиям для отрасли. Для изменения ситуации необходимо запретить ввоз импортных слив и яблок в период сбора урожая.

По словам Николая Щербакова, в обоснование этой позиции союз «Садоводы Кубани» уже неоднократно направлял в правительство, Минсельхоз, Минпромторг РФ разного рода документы и исследования. Однако ведомства просят глубокий макро- и микроэкономический анализ сложившейся ситуации по определенной форме. «Это узконаправленная работа, которая не под силу нашему союзу. Мы обратились в профильные организации с просьбой подготовить такую документацию. Оказалось, что стоимость услуги превышает три миллиона рублей. При этом не исключено, что подготовленные для нас материалы, стоимость которых неподъемна для бюджета союза, могут быть отклонены Евразийской экономической комиссией. К тому же, пока мы пытаемся решить эту, по сути, бюрократическую проблему, кубанские фермеры несут реальные убытки. Я думаю, что анализировать экономическую ситуацию должны государственные ведомства, а не мы»,— считает Николай Щербаков.

Напомним, что в начале декабря 2022 года садоводы просили запретить ввоз яблок из Молдавии. «Большинство российских садоводов работает в условиях недобросовестной конкуренции со своими иностранными коллегами. Ввоз в страну дешевого и некачественного (захимиченного) импорта демпингует цены и подрывает экономику хозяйств»,— говорилось в обращении.

Маргарита Синкевич

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