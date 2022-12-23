Tesla выпустила фирменную зарядную станцию для смартфонов

Компания Tesla представила новый фирменный аксессуар — зарядную станцию Wireless Charging Platform, которая предназначена для беспроводной зарядки смартфонов и другой электроники. Прием предзаказов уже открыт на официальном сайте компании. Аксессуар стоимостью $300 в комплекте имеет кабель USB Type-C, адаптер питания на 65 Вт и съемную магнитную подставку. Поставки устройства покупателям начнутся в феврале 2023 года.

Зарядная станция, дизайн которой вдохновлен футуристичным пикапом Tesla Cybertruck, выполнена из алюминия и декорирована алькантарой. Аксессуар поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт, одновременно могут заряжаться до трех устройств, которые совместимы со стандартом Qi.

Как заявляет Tesla, платформа имеет 30 зарядных катушек, расположенных по всей поверхности аксессуара, что позволяет начинать зарядку устройств в любом их положении на Wireless Charging Platform. Аналогичное решение компания Apple планировала реализовать в фирменной зарядной станции AirPower, но не смогла решить технические проблемы с устройством и отменила его выход.

Максим Вершинин