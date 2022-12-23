ВТБ Private Banking зафиксировал рост спроса на налоговый check up со стороны состоятельных клиентов. В 2022 году они пользовались сервисом на 30% чаще, чем годом ранее. Большая часть запросов пришлась на Москву, Ростов-на-Дону, Краснодар и Иркутск. Клиентов особенно интересовали расчет налога на доход физических лиц при продаже имущества, а также применение налоговых льгот. Услуга «налоговый check up» помогает клиентам разобраться в изменениях налогового законодательства, провести анализ и оптимизацию структуры бизнеса и преемственности активов, опций владения инвестиционным портфелем и его состава. Она обеспечивает бесплатный анализ структуры активов на предмет налоговых рисков, предлагает реструктуризацию и оптимизацию модели владения активами.

В третьем квартале рынок жилья в многоквартирных домах несколько восстановился, следует из обзора «Дом.РФ». В августе и сентябре были запущены новые проекты. Таким образом, впервые с февраля отмечен рост в годовом выражении. В августе — 22%, в сентябре — 7%. В октябре темпы запуска новых проектов вновь замедлились, отстав от прошлогодних значений на 3%. По оценкам «Дом.РФ», продажи в третьем квартале в основном восстанавливались как раз за счет сделок по льготным ипотечным программам.

«Ростелеком» разработает платформу «Яга» для замены инструментов разработки австралийской Atlassian. Об этом рассказал «Ведомостям» вице-президент по развитию информационных систем российской компании Дарий Халитов. «Ростелеком» не раскрывает сумму, которую закладывает на разработку решения. Разработка платформы «Яга» будет финансироваться из собственных средств «Ростелекома», уточнил представитель Минцифры.