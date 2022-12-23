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Коммерсантъ FM
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В Забайкалье оштрафован мужчина, пытавшийся поджечь военкомат в день объявления мобилизации

Житель села Кыра Забайкальского края Антон Салтанов получил штраф в размере 20 тыс. руб. по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Он кинул бутылку с горючей смесью в местный военкомат в день объявления частичной мобилизации.

«Антон Салтанов, испытывая негативное отношение к проведению частичной мобилизации, в ночь с 21 на 22 сентября 2022 года кинул бутылку с маслянистой зажигательной смесью на фасад здания военкомата Акшинского и Кыринского районов. Бутылка разбилась, внешний вид здания был испорчен, в одном из кабинетов здания обнаружились масляные пятна и стеклянные осколки»,— говорится в сообщении Кыринского районного суда.

В судебной инстанции добавляют, что мужчина вину «в совершении административного правонарушения признал полностью, а также раскаялся в своем поступке». Решение суда не вступило в законную силу.

Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации был опубликован на сайте Кремля 21 сентября.

Влад Никифоров, Иркутск

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