В Ижевске появятся платные парковки

В столице Удмуртии в ближайшее время в тестовом режиме заработают платные парковки. Как сообщил журналистам советник главы Ижевска Алексей Орлов, их внедрение будет происходить поэтапно, чтобы жителям было комфортнее привыкать. Первый этап включает в себя открытие 1,5 тыс. машино-мест. В дальнейшем в зависимости от загруженности власти города будут принимать решение об организации дополнительных платных парковок.

«У города есть обязанность регулировать дорожное движение и заниматься дорожной сетью. Более того, у нас сейчас строят большое количество многоэтажного жилья, в том числе в центре, тем самым увеличивая автопарк. Дорожная сеть не успевает за этим ростом, в итоге мы получаем перегрузку дорог»,— пояснил господин Орлов.

Стоимость платной парковки установлена в размере 35 руб. в час. При этом будет бесплатный период для высадки или посадки пассажиров — 15 минут. Оплатить можно через мобильное приложение «Горпарковки» на портале или через СМС. За неуплату парковки также предусмотрен штраф, ориентировочно он составит 2,5 тыс. руб.

Господин Орлов подчеркнул, что предполагается бесплатный тестовый период. «Ориентировочные сроки официального запуска проекта — первый квартал 2023 года. До этого момента будет бесплатный пробный период — 30 дней, который предусматривает, что пользователи могут попробовать зарегистрироваться в личном кабинете приложения, изучить локации платных парковок, привыкнуть к ним, высказать свои предложения и замечания»,— прокомментировал Алексей Орлов.

Кроме того, на платных парковках планируют развитие электрозарядной инфраструктуры. «Количество электрокаров в городе стремительно растет. Мы должны учитывать этот момент, поэтому городские парковки будут оснащаться электростанциями»,— добавил господин Орлов.

Татьяна Колегова, Ижевск