52 выпускника белгородских вузов и ссузов приняты на работу в Белгородэнерго

В текущем году в филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» трудоустроено 52 выпускника белгородских высших и средних учебных учреждений, получивших профильное образование, а это – 20% от всех трудоустроившихся. Многие студенты стали частью филиала сразу после практики.

Фото: Белгородэнерго

Основными источниками квалифицированных кадров для энергетической отрасли являются БГТУ им. В.Г. Шухова, Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина, Белгородский индустриальный колледж, Валуйский индустриальный техникум, а также Бирючанский техникум, Ракитянский агротехнологический техникум, Новооскольский колледж и Белгородский строительный колледж.

Чаще всего молодые специалисты выбирают профессию электромонтера с различной специализацией: по эксплуатации распределительных сетей, по ремонту и монтажу кабельных линий, по ремонту воздушных линий электропередачи, по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики, по эксплуатации электросчетчиков. В филиале молодые люди получают возможность постоянно совершенствовать свои знания и навыки, чтобы затем успешно применять их в работе и повышать уровень своей квалификации.

«Для молодых специалистов в компании существуют все возможности к построению карьеры и продвижению по служебной лестнице. Энергетика требует грамотного и основательного подхода, поэтому настоящий инженер обязан на личном опыте узнать все составляющие производственного процесса. Уровень его профессиональной компетенции должен полностью отвечать современным требованиям отрасли», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.