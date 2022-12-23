«Сахаровский центр» оштрафовали на 5 млн руб. за отсутствие маркировки иноагентов

Таганский суд Москвы признал «Сахаровский центр» (внесен в реестр иностранных агентов) виновным в десяти административных правонарушениях, связанных с отсутствием маркировки иностранного агента, и назначил ему штраф на общую сумму 5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба московских судов.

«Сахаровский центр» признали виновным по ч. 2 ст. 19.34 (производство некоммерческой организацией, включенной в реестр НКО-иностранных агентов, материалов или их распространение без указания на то, что эти материалы произведены, распространены или направлены НКО-иностранным агентом).

Всего суд назначил организации десять штрафов по 500 тыс. руб. По данным «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иностранных агентов), поводом стали десять роликов на YouTube-канале «О стране и мире», который принадлежит центру и где не было соответствующей маркировки.

«Сахаровский центр» включен в реестр иноагентов в декабре 2014 года. Центр был создан в 1996 году по инициативе Фонда Андрея Сахарова. В центре проходят выставки, театральные, дискуссионные и научные мероприятия.

Дарья Эрозбек