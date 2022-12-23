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Коммерсантъ FM
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Палата представителей рекомендовала запретить Трампу занимать госдолжности

Комитет Палаты представителей, расследующий прошлогоднее нападение на Капитолий, опубликовал окончательный отчет, его приводит CNN. Он стал кульминацией расследования, которое длилось 18 месяцев. В отчете экс-президент США Дональд Трамп признан виновным в подстрекательстве к мятежу. Комитет рекомендовал запретить ему занимать государственные должности.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Jonathan Drake/File Photo, Reuters

Дональд Трамп

Фото: Jonathan Drake/File Photo, Reuters

Окончательный отчет по итогам расследования состоит из 845 страниц: он включает более тысячи интервью, электронные письма, а также расшифровки телефонных разговоров. В отчете говорится, что Дональд Трамп пытался продвинуть фальшивые списки избирателей в семи штатах. Среди других обвинений — препятствование сотруднику полиции и подстрекательство к мятежу.

В заключении отчета говорится, что главной причиной штурма Капитолия 6 января 2021 года было поведение Дональда Трампа. Комитет рекомендовал запретить ему занимать государственные должности в соответствии с 14-й поправкой. Согласно ей, на государственные посты в США не могут претендовать лица, участвовавшие в мятеже или восстании. Дональд Трамп счел выводы комитета «охотой на ведьм».

Сторонники господина Трампа штурмовали Капитолий 6 января 2021 года. В результате погибли пять человек, в том числе полицейский. Президент США Джо Байден назвал штурм вооруженным восстанием.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Конгрессмены пристали к лицу».

Анастасия Ларина

Фотогалерея

Штурм Капитолия

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6 января Конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США

6 января Конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

В Вашингтоне на многотысячном митинге своих сторонников действующий президент Дональд Трамп заявил, что не признает своего поражения

В Вашингтоне на многотысячном митинге своих сторонников действующий президент Дональд Трамп заявил, что не признает своего поражения

Фото: Reuters / Jim Bourg

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже»,— заявил господин Трамп в Вашингтоне на «Марше за спасение Америки»

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже»,— заявил господин Трамп в Вашингтоне на «Марше за спасение Америки»

Фото: Reuters / Jim Bourg

После этого протестующие двинулись к зданию Капитолия

После этого протестующие двинулись к зданию Капитолия

Фото: Reuters / Mike Theiler

Митинг у здания Капитолия

Митинг у здания Капитолия

Фото: Reuters / Jim Urquhart

У Капитолия начались столкновения с полицией

У Капитолия начались столкновения с полицией

Фото: Reuters / Carlos Barria

Сторонникам Дональда Трампа удалось прорвать оцепление и попасть в здание

Сторонникам Дональда Трампа удалось прорвать оцепление и попасть в здание

Фото: AP / Julio Cortez

В результате столкновений пострадало несколько человек

В результате столкновений пострадало несколько человек

Фото: Reuters / Leah Millis

«Марш за спасение Америки» в Вашингтоне

«Марш за спасение Америки» в Вашингтоне

Фото: Reuters / Leah Millis

Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ и оружие нелетального действия

Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ и оружие нелетального действия

Фото: Reuters / Stephanie Keith

Разгон митинга сторонников Дональда Трампа у здания Капитолия

Разгон митинга сторонников Дональда Трампа у здания Капитолия

Фото: Reuters / Leah Millis

На фоне протестов в Вашингтоне объявлен комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 мск)

На фоне протестов в Вашингтоне объявлен комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 мск)

Фото: Reuters / Stephanie Keith

В Вашингтон выслали 1800 солдат Национальной гвардии

В Вашингтон выслали 1800 солдат Национальной гвардии

Фото: Reuters / Stephanie Keith

Штурм здания Капитолия протестующими

Штурм здания Капитолия протестующими

Фото: Reuters / Jim Urquhart

В здание Капитолия прибыл спецназ ФБР. Полиция оттеснила протестующих со ступеней здания

В здание Капитолия прибыл спецназ ФБР. Полиция оттеснила протестующих со ступеней здания

Фото: Reuters / Leah Millis

Полиция пытается сдержать протестующих у дверей Капитолия

Полиция пытается сдержать протестующих у дверей Капитолия

Фото: AP / Andrew Harnik

Участники акции протеста в здании Капитолия

Участники акции протеста в здании Капитолия

Фото: Getty Images

Вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси экстренно эвакуировали из здания

Вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси экстренно эвакуировали из здания

Фото: Getty Images

Сторонники президента США Дональда Трампа залезают на стены Капитолия США

Сторонники президента США Дональда Трампа залезают на стены Капитолия США

Фото: Reuters / Stephanie Keith

Офицер полиции стреляет перцовым баллончиком в протестующего, пытающегося прорваться в здание

Офицер полиции стреляет перцовым баллончиком в протестующего, пытающегося прорваться в здание

Фото: Reuters

Участники заседания укрываются от протестующих

Участники заседания укрываются от протестующих

Фото: AP / Andrew Harnik

Членам Палаты представителей США раздали противогазы

Членам Палаты представителей США раздали противогазы

Фото: AP / Andrew Harnik

Члены Конгресса США бегут в укрытие

Члены Конгресса США бегут в укрытие

Фото: Getty Images

Охрана Капитолия пытается сдержать протестующих

Охрана Капитолия пытается сдержать протестующих

Фото: AP / J. Scott Applewhite

Одна женщина получила огнестрельное ранение в шею и позже скончалась в больнице

Одна женщина получила огнестрельное ранение в шею и позже скончалась в больнице

Фото: Getty Images

Участники протестов в здании Капитолия

Участники протестов в здании Капитолия

Фото: AP / Manuel Balce Ceneta

Участники протестов с флагами в здании Капитолия

Участники протестов с флагами в здании Капитолия

Фото: EPA / Vostock Photo

Участник акции протеста в здании Капитолия

Участник акции протеста в здании Капитолия

Фото: Getty Images

Правоохранительные органы США обезвредили несколько взрывных устройств в комплексе Капитолия, куда ворвались протестующие

Правоохранительные органы США обезвредили несколько взрывных устройств в комплексе Капитолия, куда ворвались протестующие

Фото: Getty Images

Один из протестующих занял место спикера

Один из протестующих занял место спикера

Фото: Getty Images

Сотрудники Конгресса баррикадируют входы в здание

Сотрудники Конгресса баррикадируют входы в здание

Фото: Olivier Douliery / AFP

Участник акции протеста в здании Капитолия

Участник акции протеста в здании Капитолия

Фото: Getty Images

Разгон митинга в Вашингтоне

Разгон митинга в Вашингтоне

Фото: AP / John Minchillo

Протесты в США

Протесты в США

Фото: Reuters / Leah Millis

В здание Конгресса США прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа

В здание Конгресса США прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа

Фото: Eric Lee / Bloomberg via Getty Images

Участник беспорядков в кабинете спикера Нэнси Пелоси

Участник беспорядков в кабинете спикера Нэнси Пелоси

Фото: EPA / Vostock Photo

Сенаторы США продолжат подсчет голосов коллегии выборщиков в безопасном месте, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в сенате

Сенаторы США продолжат подсчет голосов коллегии выборщиков в безопасном месте, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в сенате

Фото: EPA / Vostock Photo

Штурм здания Капитолия

Штурм здания Капитолия

Фото: Getty Images

Участники беспорядков в Капитолии

Участники беспорядков в Капитолии

Фото: Getty Images

К 18 часам по местному времени зал сената в здании Капитолия был очищен от протестующих

К 18 часам по местному времени зал сената в здании Капитолия был очищен от протестующих

Фото: AP / Manuel Balce Ceneta

Из-за столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов было повреждено техническое оборудование СМИ

Из-за столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов было повреждено техническое оборудование СМИ

Фото: Tayfun Coskun / Anadolu Agency / AFP

Подсчет голосов коллегии выборщиков

Подсчет голосов коллегии выборщиков

Фото: Reuters

Член палаты представителей Энди Ким, штат Нью-Джерси, убирает мусор и личные вещи, разбросанные по полу Ротонды

Член палаты представителей Энди Ким, штат Нью-Джерси, убирает мусор и личные вещи, разбросанные по полу Ротонды

Фото: Andrew Harnik / AP

Противостояние сотрудников правоохранительных органов во время протестов в Вашингтоне против подтверждения результатов президентских выборов

Противостояние сотрудников правоохранительных органов во время протестов в Вашингтоне против подтверждения результатов президентских выборов

Фото: Reuters / Jim Urquhart

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6 января Конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

В Вашингтоне на многотысячном митинге своих сторонников действующий президент Дональд Трамп заявил, что не признает своего поражения

Фото: Reuters / Jim Bourg

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже»,— заявил господин Трамп в Вашингтоне на «Марше за спасение Америки»

Фото: Reuters / Jim Bourg

После этого протестующие двинулись к зданию Капитолия

Фото: Reuters / Mike Theiler

Митинг у здания Капитолия

Фото: Reuters / Jim Urquhart

У Капитолия начались столкновения с полицией

Фото: Reuters / Carlos Barria

Сторонникам Дональда Трампа удалось прорвать оцепление и попасть в здание

Фото: AP / Julio Cortez

В результате столкновений пострадало несколько человек

Фото: Reuters / Leah Millis

«Марш за спасение Америки» в Вашингтоне

Фото: Reuters / Leah Millis

Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ и оружие нелетального действия

Фото: Reuters / Stephanie Keith

Разгон митинга сторонников Дональда Трампа у здания Капитолия

Фото: Reuters / Leah Millis

На фоне протестов в Вашингтоне объявлен комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 мск)

Фото: Reuters / Stephanie Keith

В Вашингтон выслали 1800 солдат Национальной гвардии

Фото: Reuters / Stephanie Keith

Штурм здания Капитолия протестующими

Фото: Reuters / Jim Urquhart

В здание Капитолия прибыл спецназ ФБР. Полиция оттеснила протестующих со ступеней здания

Фото: Reuters / Leah Millis

Полиция пытается сдержать протестующих у дверей Капитолия

Фото: AP / Andrew Harnik

Участники акции протеста в здании Капитолия

Фото: Getty Images

Вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси экстренно эвакуировали из здания

Фото: Getty Images

Сторонники президента США Дональда Трампа залезают на стены Капитолия США

Фото: Reuters / Stephanie Keith

Офицер полиции стреляет перцовым баллончиком в протестующего, пытающегося прорваться в здание

Фото: Reuters

Участники заседания укрываются от протестующих

Фото: AP / Andrew Harnik

Членам Палаты представителей США раздали противогазы

Фото: AP / Andrew Harnik

Члены Конгресса США бегут в укрытие

Фото: Getty Images

Охрана Капитолия пытается сдержать протестующих

Фото: AP / J. Scott Applewhite

Одна женщина получила огнестрельное ранение в шею и позже скончалась в больнице

Фото: Getty Images

Участники протестов в здании Капитолия

Фото: AP / Manuel Balce Ceneta

Участники протестов с флагами в здании Капитолия

Фото: EPA / Vostock Photo

Участник акции протеста в здании Капитолия

Фото: Getty Images

Правоохранительные органы США обезвредили несколько взрывных устройств в комплексе Капитолия, куда ворвались протестующие

Фото: Getty Images

Один из протестующих занял место спикера

Фото: Getty Images

Сотрудники Конгресса баррикадируют входы в здание

Фото: Olivier Douliery / AFP

Участник акции протеста в здании Капитолия

Фото: Getty Images

Разгон митинга в Вашингтоне

Фото: AP / John Minchillo

Протесты в США

Фото: Reuters / Leah Millis

В здание Конгресса США прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа

Фото: Eric Lee / Bloomberg via Getty Images

Участник беспорядков в кабинете спикера Нэнси Пелоси

Фото: EPA / Vostock Photo

Сенаторы США продолжат подсчет голосов коллегии выборщиков в безопасном месте, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в сенате

Фото: EPA / Vostock Photo

Штурм здания Капитолия

Фото: Getty Images

Участники беспорядков в Капитолии

Фото: Getty Images

К 18 часам по местному времени зал сената в здании Капитолия был очищен от протестующих

Фото: AP / Manuel Balce Ceneta

Из-за столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов было повреждено техническое оборудование СМИ

Фото: Tayfun Coskun / Anadolu Agency / AFP

Подсчет голосов коллегии выборщиков

Фото: Reuters

Член палаты представителей Энди Ким, штат Нью-Джерси, убирает мусор и личные вещи, разбросанные по полу Ротонды

Фото: Andrew Harnik / AP

Противостояние сотрудников правоохранительных органов во время протестов в Вашингтоне против подтверждения результатов президентских выборов

Фото: Reuters / Jim Urquhart

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