Палата представителей рекомендовала запретить Трампу занимать госдолжности

Комитет Палаты представителей, расследующий прошлогоднее нападение на Капитолий, опубликовал окончательный отчет, его приводит CNN. Он стал кульминацией расследования, которое длилось 18 месяцев. В отчете экс-президент США Дональд Трамп признан виновным в подстрекательстве к мятежу. Комитет рекомендовал запретить ему занимать государственные должности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jonathan Drake/File Photo, Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Drake/File Photo, Reuters

Окончательный отчет по итогам расследования состоит из 845 страниц: он включает более тысячи интервью, электронные письма, а также расшифровки телефонных разговоров. В отчете говорится, что Дональд Трамп пытался продвинуть фальшивые списки избирателей в семи штатах. Среди других обвинений — препятствование сотруднику полиции и подстрекательство к мятежу.

В заключении отчета говорится, что главной причиной штурма Капитолия 6 января 2021 года было поведение Дональда Трампа. Комитет рекомендовал запретить ему занимать государственные должности в соответствии с 14-й поправкой. Согласно ей, на государственные посты в США не могут претендовать лица, участвовавшие в мятеже или восстании. Дональд Трамп счел выводы комитета «охотой на ведьм».

Сторонники господина Трампа штурмовали Капитолий 6 января 2021 года. В результате погибли пять человек, в том числе полицейский. Президент США Джо Байден назвал штурм вооруженным восстанием.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Конгрессмены пристали к лицу».

Анастасия Ларина