Ущерб от коррупционных преступлений в Забайкалье за год составил 1,6 млрд рублей

В Забайкальском крае ущерб от коррупционных преступлений в 2022 году составил 1,6 млрд руб., увеличившись с прошлого года на 24,5% (1,3 млрд руб.). Возмещенный ущерб при этом составил 187 млн руб., из которых 117 млн руб. было возвращено добровольно. Информация об этом была обнародована на заседании координационного совещания руководителей правоохранительных органов региона под председательством прокурора Забайкальского края Максима Ершова.

«В 2022 году на 73% выросло число зарегистрированных коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах. При этом средний размер взятки в регионе составляет 1,3 млн руб., что выше общероссийских показателей в 411 тыс. руб.»,— отмечается в сообщении.

Увеличение размера ущерба от коррупционных преступлений в надзорном ведомстве объясняют «расследованием уголовных дел в сфере национальных проектов и нарушений, связанных с расходованием бюджетных средств».

Влад Никифоров, Иркутск