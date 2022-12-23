Экс-главу комитета дорожного хозяйства Челябинска оставили под стражей

Челябинский областной суд оставил в силе постановление о заключении под стражу бывшего председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Рината Кучитарова. В СИЗО обвиняемый в злоупотреблении служебными полномочиями экс-чиновник останется как минимум до 5 февраля, сообщают в прокуратуре региона.

Сторона защиты в апелляции просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемый указал на наличие семьи, которая нуждается в его помощи и поддержке.

Рината Кучитарова задержали и заключили под стражу в начале декабря. По версии следствия, руководитель комитета дорожного хозяйства в 2020 году обеспечил формирование заведомо завышенной начальной цены торгов по озеленению центральной части Челябинска. Впоследствии он заключил контракт на сумму более 32 млн руб. и оплатил непроведенные работы на сумму свыше 8 млн руб., лично подписав акты выполненных работ. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ региона, которые занимаются оперативным сопровождением уголовного дела.