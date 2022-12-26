Проводник света

Классик датского дизайна Поул Хеннингсен стремился изменить жизнь людей к лучшему, осветив их дома. «Чтобы создать правильное освещение, не нужно много денег. Нужна только культура»,— говорил он и садился за очередную образовательную статью или чертеж новой лампы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Датский дизайнер Поул Хеннингсен

Фото: DIOMEDIA Датский дизайнер Поул Хеннингсен

Фото: DIOMEDIA

Поул Хеннингсен родился в 1894 году в пригороде Копенгагена в очень необычной семье. Его мать, Агнес Хеннингсен, была весьма оригинальной для своего времени женщиной. Дочь небогатого фермера, рано потерявшая родителей и воспитанная в интернате, сумела не только стать писательницей, но публиковать свои книги и зарабатывать творчеством. В книгах, как и в личной жизни, она провозглашала сексуальную свободу и равноправие женщин. С отцом первых троих детей она развелась, четвертого, Поула, родила вне брака от сатирика Карла Эвалда. Дети выросли в богемной атмосфере.

Поул унаследовал от родителей писательский талант и свободолюбие. Литературному мастерству он не учился, однако за свою жизнь написал не меньше иного профессионала. Хеннингсен сотрудничал с газетами и журналами, писал сценарии и эссе, снимал документальное кино и везде изобличал консервативность, снобизм, отсталость датского общества. На родине его памфлеты известны не меньше светильников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Потолочный светильник PH Snowball, выпущен в 1958 году, повторно представлен на рынке в 1983 году Фото: Louis Poulsen Рояль PH150 PH Grand Piano Avantgarde Edition по эскизам Поула Хеннингсена Фото: ToneArt Следующая фотография 1 / 2 Потолочный светильник PH Snowball, выпущен в 1958 году, повторно представлен на рынке в 1983 году Фото: Louis Poulsen Рояль PH150 PH Grand Piano Avantgarde Edition по эскизам Поула Хеннингсена Фото: ToneArt

А вот за пределами Дании он прославился как дизайнер. Биографы сообщают, что мастерить Поул начал с самого раннего детства. В три года ему подарили верстак — лучшего подарка мальчик не мог себе и представить. Еще до поступления на архитектурный факультет Датского технического университета он выучился на столяра и каменщика. Диплома Хеннингсен так и не получил, но это не помешало ему спроектировать несколько зданий. Два из них сейчас открыты для публики: театр Glass Hall в парке Тиволи и собственный дом архитектора в пригороде Копенгагена, недавно отреставрированный и превращенный в музей.

Причина, по которой Поул бросил университет,— огромный интерес к свету. Общественное и частное освещение нуждается в усовершенствовании, решил он и занялся поисками идеального светильника. «С 18 лет я экспериментирую со светом и ищу в нем гармонию»,— говорил Хеннингсен. Родился Поул во времена керосиновых горелок, и переход на электричество совершился на его глазах. Свет ламп накаливания казался ему слишком ярким, резким. Он хотел разработать светильник, дающий мягкий, рассеянный свет, и при этом найти замену абажуру традиционной формы. Первая модель, хотя и называлась «Стокгольм», предназначалась для улиц датской, а не шведской столицы. Однако успеха она не имела из-за трудностей с производством.

Но уже вторая работа Хеннингсена принесла ему славу. Она была представлена в 1925 году в Париже на Международной выставке декоративных искусств, той самой, что дала рождение стилю ар-деко. Новая лампа, которую по имени выставки назвали Paris, произвела фурор и получила золотую медаль. Ее абажур был сделан из серебра и состоял из шести частей, похожих на воланы пышной юбки. Они пропускали свет, но скрывали его источник. Paris была запущена в производство компанией Louis Poulsen — так началось многолетнее сотрудничество фабрики и дизайнера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Потолочный светильник PH Artichoke Фото: Louis Poulsen Светильники PH Artichoke с другой версией отделки Фото: Louis Poulsen Следующая фотография 1 / 2 Потолочный светильник PH Artichoke Фото: Louis Poulsen Светильники PH Artichoke с другой версией отделки Фото: Louis Poulsen

Парижский успех вдохновил Хеннингсена на продолжение экспериментов. За тридцать с небольшим лет он разработал больше сотни моделей светильников разных форм, размеров и предназначения, объединенных принципом «жалюзи» — пропускать свет, но прятать то, что за ними, то есть лампочку. Практически во всех названиях светильников присутствовали инициалы автора — PH. Самая известная модель, ставшая иконой дизайна, носит имя PH 5. Она была разработана в 1958 году, можно сказать, на закате карьеры Хеннингсена: в последние годы жизни у него диагностировали болезнь Паркинсона и ему уже трудно было работать. Светильник PH 5 принципиально не отличается от предшественников, скорее это квинтэссенция накопленного опыта, наконец-то найденный идеал пропорций. Хеннингсен часто сетовал на то, что ему заказывают светильники для общественных помещений, хотя, на его взгляд, они гораздо больше подходят жилым интерьерам. В случае с PH 5 дизайнер мог бы быть доволен: это бестселлер Louis Poulsen, и покупают его чаще всего в дома.

В 1958 году дизайнер создал еще один свой шедевр, не менее популярный, чем PH 5. Светильник Artichoke несколько выбивается из ряда минималистичных «номерных» PH. Он появился благодаря заказу владельцев ресторана и яхт-клуба Langelinie Pavilion. Старое здание было взорвано отступающими нацистами в 1944 году, новое, строящееся модернистское здание требовало современного освещения. Владельцы хотели, чтобы светильники давали рассеянный, не раздражающий свет, а в дневное время выполняли бы функцию эдаких подвешенных к потолку скульптур. Хеннингсен блестяще справился с задачей. Крупные эффектные абажуры из меди напоминают цветы артишока (или раскрытую шишку — именно так называют светильник в Дании). 72 лепестка собраны таким образом, чтобы ни с какой позиции не была видна лампочка, но благодаря отражающему эффекту металла на уровень освещенности это не влияет. Как и другие модели Хеннингсена, Artichoke выпускается фабрикой Louis Poulsen, и не только из меди, но и из других материалов и других цветов. В 2018 году по случаю 60-летия модели компания выпустила лимитированную Anniversary Edition из матовой латуни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Светильник PH 5 Retake, перевыпуск модели 1958 года Фото: Louis Poulsen Торшер PH 80, запущен в производство в 1974 году к 80-летию со дня рождения автора Фото: Louis Poulsen Следующая фотография 1 / 2 Светильник PH 5 Retake, перевыпуск модели 1958 года Фото: Louis Poulsen Торшер PH 80, запущен в производство в 1974 году к 80-летию со дня рождения автора Фото: Louis Poulsen

В историю дизайна Поул Хеннингсен определенно вошел как автор революционных светильников. Освещение было любимым направлением его деятельности, но не единственным. С 1919 по 1954 год он разработал десятки предметов мебели и несколько моделей пианино, таких же революционных. Из-за сложности конструкции в то время они не попали в массовое производство. Прототипы можно увидеть в музеях (MoMA, Metropolitan и Danish Design Museum) или купить на аукционе. Уже после смерти дизайнера датская компания ToneArt выкупила у наследников права и выпускает мебель и пианино под брендами PH Furniture и PH Pianos. Увидеть их можно в копенгагенском шоуруме фабрики.

Юлия Пешкова