КамАЗ в 2023 году намерен продать 40 тыс. машин в сегменте тяжелых грузовиков

КамАЗ планирует в 2023 году реализовать порядка 40 тыс. автомобилей в сегменте тяжелых грузовиков при общем рынке грузовиков грузоподъемностью 14–40 тонн в объеме 65–68 тыс. единиц. Об этом сообщает «Ъ».

В этом году продажи тяжелых грузовиков КамАЗ составят 44 тыс. при рынке в объеме 74 тыс. автомобилей. В том числе 4 тыс. машин будут поставлены в страны СНГ, Африку и Юго-Восточную Азию. Продажи КамАЗа снизятся примерно на 9%, а доля предприятия останется на уровне 44-50%.

В 2023 году доля новой линейки машин К4 и К5 вырастут на 17%, до 10,6 тыс. автомобилей. В 2022-м продажи составили 2,5 тыс. грузовиков К4 и 1,6 тыс. К5.

"Ъ-Казань"