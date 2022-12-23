Семьям мобилизованных в Салехарде стали выдавать скидочные карты

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) семьи мобилизованных и добровольцев начали выдавать скидочные карты, сообщил глава города Алексей Титовский. Свои услуги по карте предоставляют 40 салехардских предпринимателей.

«Благодарю их за оперативность и неравнодушие. Воспользоваться скидкой можно в продуктовых магазинах, частных медицинских организациях, учреждениях образования, спорта и других»,— отметил Алексей Титовский.

Напомним, участникам специальной военной операции на Украине из Ямало-Ненецкого автономного округа в 2023 году начнут выдавать реабилитационные сертификаты на получение медицинских услуг по реабилитации в размере 120 тыс. руб. Для участников СВО и их семей на Ямале уже принято порядка 40 мер социальной поддержки: единовременная выплата в 300 тыс. руб., 1 млн руб. в связи с полученным ранением, бесплатные секции и кружки для детей.

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Диана Сунагатуллина